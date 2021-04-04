Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilde bir kişi yaralandı.Kaza, dün saat 17.30’da Arnavutköy-Sultangazi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Ceyhan yönetimindeki 32 DG 330 plakalı otomobil, Mesut Dindar yönetimindeki 34 PS 9835 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Bu sırada çarpışmanın şiddeti ile otomobilde bulunan yolculardan Şükrü Talay, otomobilin arka camından yola fırlayarak yaralandı. Yaralı Şükrü Talay’a ilk müdahale o esnada olay yerinden geçen diğer vatandaşlar tarafından yapıldı. Kazayı görenlerin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrol ve müdahalesini olay yerinde yaptığı Şükrü Talay Sultangazi Haseki Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.