Hal çetesi soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul’un Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kentin Anadolu yakasında kalan sebze ve meyve halindeki esnafı ‘tefecilik’ yöntemi üzerinden haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik Muğla ve İstanbul’da 28 Mart’ta operasyon düzenlenmiş, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli yakalanmıştı.

Başta Ataşehir İçerenköy’deki Sebze-Meyve Hali esnafına yönelik olmak üzere bölgede çok sayıda suça iştirak ettikleri iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne dün düzenlediği operasyonlarda yakalanan çete elebaşı C.G. ile birlikte 16 şüphelinin polisteki ifade işlemleri sona erdi.

Zanlılar, öğleden sonra sağlı kontrolünden geçirilerek Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi.