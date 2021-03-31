Hal çetesi soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul’un Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Başta Ataşehir İçerenköy’deki Sebze-Meyve Hali esnafına yönelik olmak üzere bölgede çok sayıda suça iştirak ettikleri iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne dün düzenlediği operasyonlarda yakalanan çete elebaşı C.G. ile birlikte 16 şüphelinin polisteki ifade işlemleri sona erdi.Zanlılar, öğleden sonra sağlı kontrolünden geçirilerek Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi.