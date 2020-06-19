Haliç Köprüsü’nde intihara kalkışan erkek şahıs ikna edildi

Haliç Köprüsüne intihar etmek için çıkan erkek şahıs polis ve itfaiye ekiplerinin ikna etmesi sonucu indirildi.

Olay saat 00.30’da Haliç Köprüsü Halıcıoğlu Mevki mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz erkek şahıs intihar etmek için köprüye çıktı. Erkek şahsın köprüye çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çadır açarak şahsın atlamasını engelledi. İntihar etmek için köprüye çıkan şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi. Şahsın köprü üstündeki görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde şahsın atlamak için demirlere tutunduğu görüldü.

Şahsın ikna edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yol ortasına kurdukları çadırı toplayarak olay yerinden ayrıldı.