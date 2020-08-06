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Haliç’te ceset şoku

HALİÇ’TE DENİZDE TEMİZLİK YAPAN GÖREVLİLER KÖPRÜNÜN AYAĞINDA CESET BULDU. İHBAR ÜZERİNE DENİZ POLİSİ TARAFINDAN BOTA ALINARAK KARAYA ÇIKARTILAN 54 YAŞINDAKİ ŞAHSIN, SABAH SAATLERİNDE İNTİHAR ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.

Haliç’te ceset şoku

Haliç’te denizde temizlik yapan görevliler köprünün ayağında ceset buldu. İhbar üzerine deniz polisi tarafından bota alınarak karaya çıkartılan 54 yaşındaki şahsın, sabah saatlerinde intihar ettiği öğrenildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Haliç’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde denizde temizlik yapan İSTAÇ görevlileri, köprünün ayağında hareketsiz yatan bir şahıs gördü. İhbar üzerine şahsın olduğu yere gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şahsı bota çıkarttı. Yapılan incelemelerde sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıya çıkartılan ceset, incelenmek üz ere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda şahsın, saat 06.00 sıralarında köprüden atlayarak intihar eden İdris Nebi Parlak (54) olduğu belirlendi.

Haliç Polis Merkezi Amirliği, olayla ilgili inceleme başlattı.

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