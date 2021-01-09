Haliç’te nefes kesen kovalamaca

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde polis kontrolünden kaçan şüpheli şahıslar, Haliç’e kadar süren nefes kesen kovalamaca sonunda yakalandıEdinilen bilgilere göre korona virüs sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görev yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Ancak otomobildeki 3 kişi, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine zanlılarla polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Şüpheli araç, Şişli ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Haliç Köprüsü üzerinde durduruldu. Alkollü olduğu öğrenilen şahıslar, polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir adet tabanca ele geçirildi. Polisin araçtaki incelemeleri sürüyor.