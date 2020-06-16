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Haliç’te sis kazaya neden oldu: 1 yaralı

SABAH ERKEN SAATLERDE MEGAKENT İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SİS, HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE TRAFİK KAZASININ OLMASINA SEBEBİYET VERDİ. MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAFİF YARALANIRKEN E-5 KARAYOLU ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI.

Haliç’te sis kazaya neden oldu: 1 yaralı

Sabah erken saatlerde Megakent İstanbul’da etkili olan sis, Haliç Köprüsü üzerinde trafik kazasının olmasına sebebiyet verdi. Meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralanırken E-5 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kaza saat 06.00’da Haliç Köprüsü E-5 Karayolu üzeri Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Şimşirgil idaresindeki 34 KP 6500 plakalı otomobil sisten dolayı arkasından gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ZA 873 plakalı otomobilin çarpması sonucu bariyerlere sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan bir kişiyi ambulansa alarak tedavi etti.

Sis kazaya neden oldu

Sabah erken saatlerde etkili olan sisten dolayı sürücünün kaza ettiği düşünülüyor. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol belediye ekiplerinin kumlama ve temizleme çalışmasının ardından tekrar açıldı. Köprü üzerinde bir süre trafik oluştu.

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