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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında Söylemez kardeşler tutuklandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan Mustafa ve Faysal Söylemez’in aralarında bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında Söylemez kardeşler tutuklandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan Mustafa ve Faysal Söylemez’in aralarında bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmanın Türkiye ayağında 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldüren kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın cinayetiyle bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez’in de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan ve ek gözaltı süreleriyle birlikte 12 gün boyunca işlemleri süren şüpheliler, bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonrasında adliyeye getirilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerin ifadesi, görevlendirilen 7 savcı tarafından alınmıştı. Yaklaşık 8,5 saat süren ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez tutuklama, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs

ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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