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Halil Falyalı cinayeti zanlıları sağlık kontrolünden geçirildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Halil Falyalı cinayeti zanlıları sağlık kontrolünden geçirildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturmanın Türkiye ayağında 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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Aralarında Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez’in de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan ve ek sürelerle birlikte 12 gün boyunca işlemleri süren zanlılar, bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Şüpheliler adliyeden sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar tekrar adliyeye götürüldü.

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