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Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli için ek gözaltı süresi alındı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli için ek gözaltı süresi alındı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

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Kumarhane işletmecisi Falyalı, 8 Şubat’ta KKTC’nin Girne kenti Çatalköy bölgesinde uğradığı şoförü ile birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 3’ü 9 Şubat’ta, diğer 3’ü de önceki gün olmak üzere 6 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dün ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

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