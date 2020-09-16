Halil Sezai tarafından dövülen yaşlı adamın oğlu konuştu

Ünlü şarkıcı Halil Sezai Tuzla’da yaşadığı bir tartışmada yaşlı bir adamı darp etmişti. Sezai’nin öldüresiye dövdüğü 67 yaşında olan Hüseyin Meriç’in oğlu Mesih Meriç Behkam basın mensuplarına konuştu.

“Burnu kırık sürekli kanıyor”

Darptan dolayı burnu kırılan Hüseyin Meriç, oğlu tarafından yapılan açıklamalar sonrası babasının durumunun iyi olduğunu aktardı. Mesih Meriç Behkam, “Daha iyi gidiyor. Hastaneye götüreceğiz. Bir daha kontrol ettireceğiz. Sakinleşmesini bekliyoruz. Çünkü sabahleyin de bir canlı yayın yaptı. Orada bir fenalaştı ilaç kullanıyor. Doktor ile konuştuk galiba burnu kırık, sürekli kanıyor” dedi.

Olayın anlatan Mesih Meriç Behkam, “Dün sabah saat sekiz otuzda buradan çıkıyorum. Benim çıkmamı bekliyorlar. Babam kalp hastası bu olaylardan dolayı da çok yıprandı zaten. Evimizin her yerine kamera ses görüntülü kameralar koyduk. Çünkü bu adam bir kere daha bizim evimize girdi, yine ben yoktum. Dört kişi varmış. Bir tanesi saksıyla giriyor. Komşu saksıyla girdiğini görünce bir şey demiyor. Herhalde hediye getirdiler diye düşünüyor. Ama şahıs ilk başta geliyor, bir tane odun alıyor odunun oradaki bir aynayı kırmayı deniyor. Ayna kırılmıyor. Aynayı kırsa, o camı alacak ve saplayacak Ondan sonra gördüğünüz görüntüler zaten gayet net. Direk babamın evine girerek, babama vuruyor. Babam kafasına darbe alıyor. İki yarık var. Adamı elini bile kaldırmıyor. Yani 70 yaşında adam. Ne yapacak” dedi.

Devlet tarafından koruma gönderildiğini söyleyen Meriç, “Bir ekip verip tarafımızı koruyacaklarmış. Bu eve ailemi, güvenli bir şekilde nasıl getireceğimi bilmiyorum artık. Ben 2012’den beri Amerika eğitiminden sonra geri döndüm. Ailemle beraber olmak için. Ama ailemle beraber olamıyorum" şeklinde konuştu.

Yaşanan olay sonrası Aile Sosyal Bakanlığı ekipleri ile Tuzla Belediyesi yetkililerince ziyareti edildi.