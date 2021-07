Halil Sezai’nin ‘hak etti, tam dövemedim’ sözlerine yaşlı adamın avukatından suç duyurusu

Tuzla’da, komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 4 ayrı suçtan toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 1 buçuk ay sonra hükümle birlikte tahliye edilen Halil Sezai’nin sahne aldığı mekanda söylediği, “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir daha ki sefere İnşallah. Hak etti” sözleri nedeniyle Meriç’in avukatı suç duyurusunda bulundu.

Tuzla’da 15 Eylül 2020 tarihinde komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden şarkıcı Halil Sezai, “silahla yaralama”, “alenen hakaret”, “konut dokunulmazlığını ihlal”, “mala zarar verme” suçlarından toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 42 gün tutuklu kalan Sezai, davanın ilk celsesinde tahliye olmuştu.

Sezai 18 Temmuz’da sahne aldığı bir mekanda, “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir daha ki sefere inşallah. Hak etti” demişti. Sezai’nin sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, darp edilen Hüseyin Meriç’in avukatı Serap Başkan Özsan, Sezai hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Şüpheli tahliyesinin hemen ardından medyada, sosyal medyada ve 150 bin kişinin takip ettiği resmi twitter hesabından müvekkile açıkça hakaret ederek yine ölümle tehdit etmiştir. Yine bu hesabından ‘youtube’ hesabı bağlantısını da koyarak hakaret ettiğini daha fazla insana göstererek müvekkilin kişilik haklarına da ayrıca ve açıkça saldırıda bulunmuştur” denildi.

“Şapkalı şeytan’ benzetmesi yaptı”

Halil Sezai’nin müştekiyi basın yoluyla açıkça ölümle tehdit ettiği, ‘şapkalı şeytan’ diyerek milyonlar önünde müştekiye hakaret ederek itibarını sarstığı belirtildi. Dilekçede, şüphelinin cezaevinden çıktıktan sonra ‘Ağıt’ isimli bir klip çektiği kaydedilerek, klipte cezaevi görüntülerinden sonra bir tarafta şapkalı şeytan ve kameraların olduğu, diğer tarafta polis memurları ve kendisinin bulunduğu kaydedildi. Bu görüntüler ile Hüseyin Meriç’in Halil Sezai’yi haksız yere yargılattığı, devletin mahkemelerinin Sezai’yi haksız yargılayıp ceza verdiği imasının verildiği ve müşteki Meriç’in başında şapkası bulunan boynuzlu şeytan kılığında bir görüntüyle simgelendiği aktarıldı.

“Aldığı ceza yaptığının yanında hafif kaldı”

“Bu şekilde müvekkile hakaret ederek milyonlarca insana rezil etmek, müvekkili mahkeme kararına rağmen karalama ve haksız çıkartma ve kendini masum gösterme gayretindedir” ifadelerine yer verilen dilekçede, Sezai’nin aldığı cezanın yaptığının yanında hafif kaldığından ıslah edilemediği, halen suç işlemeye devam ettiği kaydedildi.

“Müvekkilimin can korkusu vardır”

Halil Sezai’nin 18 Temmuz 2021 tarihinde çıktığı mekanda, kafası iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemediğini söylediği, ‘bir daha ki sefere inşallah, hak etti’ ifadelerini kullandığı anlatıldı. Dilekçede, “Bu kişi halen açık açık sahneden ve tüm basından, az yaptığını, bir dahaki sefere daha da yapacağını, adalet sistemi ile dalga geçer gibi söylemektedir. Müvekkilimin can korkusu vardır. Bu kişi, müvekkilimi her an öldürebilir. Müvekkilime kin beslemekte ve bunu her ortamda çekinmeden dile getirmektedir” denildi.

Koruma ve uzaklaştırma talebi

Dilekçede, müşteki Hüseyin Meriç’e koruma verilmesi ve Halil Sezai hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi istendi. Halil Sezai’nin tutuklanmasına ve tutuklu yargılanması için dava açılmasına karar verilmesi talep edildi.