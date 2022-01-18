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Hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı

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Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.’yi darp eden baba ve oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı
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Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.’yi darp eden baba ve oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.’yi darbeden 4 şüpheli serbest bırakılmış, savcının itirazı üzerine baba Hüseyin K. ile oğlu Rıdvan K. tekrar yakalanmıştı. Gözaltına alınan Rıdvan K. ve Hüseyin K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Hüseyin K., "haksız yere" derken, oğlu Rıdvan K. olay yerinde olmadığını öne sürdü.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022, 18:52
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