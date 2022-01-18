banner4556

Hamile hemşireyi darbeden şüpheliler yakalandı

banner4336

Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.’yi darbeden şüpheliler yakalandı. Olaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. adliyeye sevk edilirken, Aycan K. ile Nurcan K.’nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hamile hemşireyi darbeden şüpheliler yakalandı
banner4582

Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.’yi darbeden şüpheliler yakalandı. Olaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. adliyeye sevk edilirken, Aycan K. ile Nurcan K.’nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

banner4575

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yalova Valiliği kış trafik tedbirlerini açıkladı
Yalova Valiliği kış trafik tedbirlerini açıkladı
  1. YALOVA

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321