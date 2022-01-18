Hamile hemşireyi darbeden şüpheliler yakalandı

Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.’yi darbeden şüpheliler yakalandı. Olaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. adliyeye sevk edilirken, Aycan K. ile Nurcan K.’nın serbest bırakıldığı öğrenildi.