Hapis cezası olan sosyal medya fenomeni Silivri’de yakalandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ‘aranan şahıs’ konusunda yapılan çalışmalarda, ‘Burry Soprano’ lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni B.A. isimli şahsın 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Arandığı öğrenilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Hapis cezası olan sosyal medya fenomeni Silivri’de yakalandı
banner3909

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ‘aranan şahıs’ konusunda yapılan çalışmalarda, ‘Burry Soprano’ lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni B.A. isimli şahsın 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Arandığı öğrenilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ‘aranan şahıs’ konusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 12 Mart günü Selimpaşa Merkez Mahallesinde bulunan bir otelde, ‘Burry Soprano’ lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni B.A. isimli şahsın sorgulamasında, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranıyor olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 14:16
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841