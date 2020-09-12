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Haramidere bağlantı yolunda kamyonet devrildi

ESENYURT HARAMİDERE E-5 BAĞLANTI YOLU BEYLİKDÜZÜ İSTİKAMETİNDE VİRAJA GİREN DOMATES YÜKLÜ KAMYONET VİRAJI ALMAYARAK DEVRİLDİ. KAZA SONRASI 1 KİŞİ HAFİF YARALANIRKEN BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI.

Haramidere bağlantı yolunda kamyonet devrildi

Esenyurt Haramidere E-5 bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde viraja giren domates yüklü kamyonet virajı almayarak devrildi. Kaza sonrası 1 kişi hafif yaralanırken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Esenyurt Haramidere E-5 bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre domates yüklü 34 ZE 8957 plakalı kamyonet sürücüsü virajı geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve devrildi. Kaza sırasında yolcu koltuğunda bulunan kişi hafif yaralandı. Yaralanın müdahalesi ambulansta yapıldı. Bölgede yoğun trafik oluşurken ekipler tarafından kazanın kaldırılmasıyla trafik normalde döndü.

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