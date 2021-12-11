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Haramidere bağlantısında feci kaza: 1 ölü

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Esenyurt Haramidere-Tem bağlantı yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan gence araba çarptı. Savurularak arabanın üstüne çıkan genç, hayatını kaybetti, sürücü ise gözaltına alındı.

Haramidere bağlantısında feci kaza: 1 ölü
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Esenyurt Haramidere-Tem bağlantı yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan gence araba çarptı. Savurularak arabanın üstüne çıkan genç, hayatını kaybetti, sürücü ise gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Haramidere-Tem bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine giden 34 HJ 9674 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Çetindağ’a (21) çarptı. 21 yaşındaki genç, çarpmanın etkisiyle savrularak arabanın tavanına çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Adem Çetindağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik bir süre iki şeritten sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, 21 yaşındaki gencin cesedi morga kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

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Öte yandan, polis ekipleri, gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla çekildi, aksayan trafik normale döndü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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