banner4227
banner4308

Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
banner3909
Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4321

banner3841