Hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Dursunbey’in Ayvacık Mahallesi’nde dün gece 22.31 sularında meydana gelen depremin ardından Dursunbey Belediyesi ekipleri hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan deprem bölgesinde yapılan teknik incelemenin ardından herhangi bir hasara rastlanmadığını duyurdu.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan tamamlanan hasar tespit çalışmalarının ardından yaptığı açıklamada, “İlçemizde meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremin ardından görevlendirilen Belediyemiz teknik ekibi saha çalışmalarını tamamladı. Ayvacık Mahallemiz ve bölgedeki tüm mahallelerimizde tarama yapan ekiplerimiz, herhangi bir hasara rastlamamıştır. Hasar tespit çalışmalarımız son bulurken, tüm hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.