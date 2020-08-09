Hasdal Otoyolu’nda çöken üst geçit kaldırıldı

Eyüpsultan Hasdal Otoyolu’nda henüz bilinmeyen bir nedenle çöken üst geçit iş makineleri yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Eyüpsultan Hasdal Otoyolu’nda henüz bilinmeyen bir nedenle çöken üst geçit iş makineleri yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Eyüpsultan Hasdal Otoyolu’nda henüz bilinmeyen bir nedenle çöken üst geçit iş makineleri yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Çalışmaların devam ettiği öğrenildi.