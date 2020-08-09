Hasdal otoyolunda üstgeçit çöktü, yol trafiğe kapandı

Eyüpsultan Hasdal Otoyolu’ndaki Hasdal Kışlasının önündeki üstgeçit henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı. Kışla duvarının da zarar gördüğü olayda ekipler uzun kuyruğun oluştuğu yoldaki araçları çevirmeye başladı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal otoyolu Hasdal Kışlası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kışla önündeki üstgeçit henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonrası yol tamamen trafiğe kapandı. Olayın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yol üzerinde önlem alarak güvenlik şeridi çekti. Olay nedeniyle otoyolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan trafik nedeniyle ekipleri, araçları ters istikamete yönlendirerek trafiği azaltmaya çalıştı. Öte yandan kışlanın duvarı ise zarar gördü. Büyük paniği yaşandığı olayda ekipler çöken üstgeçitteki parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.