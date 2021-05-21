Hasdal’da feci tır kazası: 2 yaralı

Hasdal Kemerburgaz’da 1 tır ve 2 kamyonun karıştığı trafik kazasında hafriyat yüklü tır devrilerek, hafriyatları yola saçıldı.

2 kişinin yaralandığı kazanın ardından trafik durdu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza saat 10.00 sıralarında Hasdal Kemerburgaz yolu üzerinde Yenihavalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BUA 717 plakalı Ford transit marka aracın sürücüsü, orta şeritte seyir halindeyken direksiyonda uyuklamaya başladı. Uyuklayan sürücü, sağa ve sola gitmeye başlayınca arkasında seyir halinde olan 34 YN 1264 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonunun şoförü kornaya bastı. Uyuklayan şoför panikle frene basınca arkasında bulunan tır şoförü ise çarpmamak için sol şeride geçmeye çalıştı. Sol şeritte bulunan bir kamyona ile başka kamyona çarpan tır, yan yattı. Hafriyat yüklü olan tırın kasasındaki hafriyatlar ise yola saçıldı. Olayı gören seyir halindeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 2 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

“Yol bir süre trafiğe kapandı”

Yola saçılan molozların kaldırılması için karayolları ekipleri olay yerine geldi. Yol tamamen kapandı. Yolu açma çalışmaları esnasında trafik durduğu için kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Molozların yoldan kaldırılması ile 4 şeritli yolun tek şeridi açılarak trafik akışı sağlanmaya çalışıldı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.