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Hasmını tüfekle vurdu, seken saçmalar bir vatandaşı yaraladı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı tüfekle ayağından vurdu. Yerden seken saçmalar yoldan geçen bir kişiyi yaraladı.

Hasmını tüfekle vurdu, seken saçmalar bir vatandaşı yaraladı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı tüfekle ayağından vurdu. Yerden seken saçmalar yoldan geçen bir kişiyi yaraladı.

Olay, Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. ile E.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., aracından aldığı pompalı tüfekle E.G.’ye ateş etti. E.G. kanlar içinde yere yığılırken, tüfekten çıkan saçmalar ise yerden sekerek o esnada yoldan geçen H.S.’ye isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çıkan kavgada bölgede bulunan bazı araçlar da zarar görürken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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