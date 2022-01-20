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Hasta ve yakınından doktora saldırı

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Yalova Devlet Hastanesi, ek hastanede görev yapan dahiliye uzmanı doktara, bir hasta ve yakını saldırdı.

Hasta ve yakınından doktora saldırı
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Yalova Devlet Hastanesi, ek hastanede görev yapan dahiliye uzmanı doktara, bir hasta ve yakını saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesinde bulunan ek binada, randevusu olmadığı ileri sürülen E.K. ve bir yakını, Dahiliye Uzmanı Doktor Şevki Melikoğlu’nun odasına aniden girdi. Doktoru darp eden şüpheliler, hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirildi, ardından polise teslim edildi.

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Şüphelilerin Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, Doktor Şevki Melikoğlu’nun şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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