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Hastalar, yoğun kar yağışına rağmen helikopterle hastaneye taşınıyor

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Hastalar, yoğun kar yağışına rağmen helikopterle hastaneye taşınıyor

Hastalar, yoğun kar yağışına rağmen helikopterle hastaneye taşınıyor
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Hastalar, yoğun kar yağışına rağmen helikopterle hastaneye taşınıyor

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İSTANBUL(İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul’daki yoğun kar yağışı sonrası, görevlendirilen bir helikopterin Arnavutköy Devlet Hastanesi’ndeki hastaların Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne tahliyelerinin gerçekleştirildiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, İstanbul’daki yoğun kar yağışı sonrası 1. Ordu Komutanlığı tarafından görevlendirilen 1 adet helikopter ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ndeki hastaların Başakşehir’deki Çam ve Sakur Şehir Hastanesi’ne tahliyelerinin gerçekleştirildiği görüntüleri paylaştı.

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