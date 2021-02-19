"Hastamız var" diyerek vatandaşın duygularını sömüren dilenciler kamerada

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde E-5 bağlantı yollarını mesken tutan ve “hastamız var” diyerek araçları durdurup para isteyen çete, Beylikdüzü’nde kameralara yansıdı.Dün akşam üzeri Beylikdüzü Barış Mahallesi E-5 Bağlantı mevkiinde çekilen görüntülerde vatandaşların arabalarını durdurarak para isteyen çete üyeleri kameralara yansıdı. İstanbul’un ilçelerini ayrı ayrı ziyaret eden sahtekarlar, hep aynı yöntemle vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Sözde “hasta” bastonlu bir adam için para gerektiğini söyleyen çete, yoldan geçen arabaları durdurarak yardım istiyor.