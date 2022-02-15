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Hastane bahçesinde husumetlisini yaralayan şüpheli yakalandı

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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde karşılaştığı husumetlisini silahla bacağından vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Hastane bahçesinde husumetlisini yaralayan şüpheli yakalandı
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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde karşılaştığı husumetlisini silahla bacağından vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, dün gece saatlerinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde yaşanmıştı. Aralarında daha öncesinden husumet bulunduğu iddia edilen E.Ö. (33) ve U.K. (30) isimli iki kişi hastane bahçesinde karşılaştı. Tartışan kişiler arasında çıkan kavga esnasında U.K. isimli şüpheli, silah ile E.Ö.’yü bacağından yaralayarak kayıplara karıştı. Kanlar içerisinde kalan yaralı sedye ile acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede korku dolu anların yaşanmasına sebep olan olay sonrasında polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Kayıplara karışan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan U.K.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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