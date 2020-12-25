Hastane bahçesinde köpeği ezen doktor hakim karşısına çıktı

Maltepe’de hastane kampüsünde yatan ‘Max’ isimli köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olan Doç. Dr. Birsen Ocaklı “mala zarar verme” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık Ocaklı, “Köpeğe kasıtlı olarak zarar vermedim” diyerek köpeğin üzerinden geçtiğini fark etmediğini öne sürdü.

Maltepe’de 14 Mayıs 2020 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü’nde yerde yatan ‘Max’ isimli köpeğin aracıyla üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında “mala zarar verme” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı’nın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Birsen Ocaklı ile avukatı katılırken, müşteki doktor Alev Eda Okutan Sarıbeyliler ile avukatı da salonda hazır bulundu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Vekilleri avukatları da izleyici olarak duruşmaya katıldı.

“Kasıtlı olarak zarar vermedim”

Duruşmada savunma yapan sanık Birsen Ocaklı, “Süreyyapaşa Hastanesi’nde göğüs hastaları doktoruyum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle köpeğe bilerek, fark ederek, kasıtlı olarak zarar vermiş değilim. Olayı 14 Mayıs 2020 tarihinde karakola çağrıldığımda öğrendim. Yüksek bir aracım vardır. Köpeği ezdiğimin farkına varmadım. Fark etseydim köpeği veterinere götürürdüm. Taş ya da tümsekten geçer gibi oldum ancak neye çarptığımı ya da neyin üzerinden geçtiğimi fark etmedim. Bir hafta sonra karakolda olayı duydum” dedi.

“Beraatime karar verilsin”

Ceza alması halinde ertelenmesini isteyip istemediği sorulan sanık Ocaklı, “Beraatime karar verilmesini talep ediyorum. Ceza verilecekse hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verilmesini kabul ederim” diyerek duruşmadan vareste tutulmayı istedi.

“Dalgınlık mı diyelim?”

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Nafiye Ceylan, “Olay günü müvekkil hastaneye yüksek kasa aracı ile gelmiş, aracından inmiştir. Bu sırada talihsiz köpek ise yerde uyumaktadır. Müvekkil ise bunu görememiştir. Aracı sallanınca bir tümseğin üzerinden geçtiğini düşünmüş, aynalardan baktığında bir şey göremeyince yoluna devam etmiştir. Müvekkilin görerek, bilerek bir köpeğe çarpması söz konusu değildir. Çarptıktan sonra görüp olay yerinden kaçması söz konusu değildir. Dalgınlık mı diyelim, trafikte herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Sosyal medyada müvekkil bu olay nedeniyle hayvan düşmanı olarak lanse edilmiştir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Müvekkil pandemi doktorudur. Pandemi döneminde yorgunluk da söz konusudur” şeklinde konuştu.

“Şikayetçiyim”

Müşteki Dr. Alev Eda Okutan Sarıbeyliler ise söz alarak sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “2015 yılından itibaren Marmara Üniversitesi’nde çalışıyorum. ‘Max’ isimli köpeğim 2016 yılında kendiliğinden o bölgeye gelmişti. Ben de köpeklerle ilgileniyordum. 2019 yılının yazından köpeğimin yüzünde bir şişlik oldu, çok uzun bir tedavi süreci oldu. Bu süreçte Max’ı sahiplendim. Eve de götürüp getiriyordum. Bakımı ile ilgileniyordum. Benim köpeğimdi, karnesi de aşıları da vardır. Olay günü Max’ı bulamadım. Endişelendim, herkese haber verdim. Ayın 16’sında bulduk, hemen veterinere götürdüm. Yerinden kalkamıyordu. Veteriner muayene edince kalça kemiğinde parçalı kırık olduğunu söyledi. Bunun ancak arabanın üzerinden geçmesi durumunda olabileceğini belirtti. Ameliyattan sonra öldü” dedi.

Görüntüler incelenecek

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay anına ilişkin CD’nin bilirkişiye verilerek olayın ne şekilde meydana geldiği konusunda fotoğraflı ve açıklamalı rapor sunulmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alev Eda Okutan Sarıbeyliler’in 5 yaşında kangal cinsi köpeğini üniversitenin bahçe kısmındaki otoparka bıraktığı, daha sonra köpeğini yaralı olarak bulduğu ve veterinere götürdüğü anlatıldı. Kamera görüntülerinin incelenmesinde Birsen Ocaklı’nın kullandığı araçla köpeğin üzerinden geçmesi üzerine köpeğin yaralandığının tespit edildiği ve şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Birsen Ocaklı’nın suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilemeyeceğinin vurgulandığı iddianamede, Ocaklı’nın “mala zarar verme” suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.