Hastane personelinin olduğu servise sopayla saldıran maganda yakalandı

Küçükçekmece’de yol anlaşmazlığı yaşadığı ve içerisinde hastane personellerinin olduğu servise sopayla saldırarak aracın aynasını kıran maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anında maske takmayan şahsa 900 TL idari para cezası kesilirken, hakaret ve mala zarar verme suçlarından da adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi
Sopalı maganda yakalandıOlayın ardından Mertkan I.’nın şikayeti üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görüntülerden saldırganın kullandığı aracın plakasını belirledi. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Şahsa burada olay anında maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca mala zarar verme ve hakaret suçlarından adli işlem yapılan şahıs, adliyeye sevk edildi.