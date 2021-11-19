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Hastanede tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

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Edirne’de sağlık kontrolü için hastane getirilen tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Hastanede tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı
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Edirne’de sağlık kontrolü için hastane getirilen tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, G.G. (29) "fuhşa aracılık" suçundan tutuklandı. Cezaevine teslimi öncesi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne getirilen G.G.’nin ekip otosundan indiği sırada bir kişi polisleri oyalamaya çalışırken G.G. bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis memuru, ikaz etmesine rağmen durmayan aracın lastiğine ateş etti. Tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. G.G. cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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