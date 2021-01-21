Havalimanında uyuşturucu operasyonu: 24 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul Atatürk Havalimanı’da düzenlenen operasyonda 24 kilo 250 gram kokain yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Atatürk Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir kargo firmasına yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirildiği istihbaratı aldı. Alınan istihbaratı değerlendiren emniyet ekipleri, 18 Ocak’ta söz konusu kargo şubesine operasyon düzenledi.

Dedektör köpekle yapılan operasyonda, gül kutularının içine saklanmış halde 24 kilo 250 gram Kokain maddesi ele geçirildi. Polis, kargo şubesine hangi ülkeden geldiğini ve söz konusu uyuşturucunun Türkiye’deki alıcısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.