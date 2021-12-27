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Havran’da zincir market şubelerinde fahiş fiyat denetimi

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Balıkesir’in Havran ilçesinde zincir marketlere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Havran’da zincir market şubelerinde fahiş fiyat denetimi

Balıkesir’in Havran ilçesinde zincir marketlere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

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Havran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde zincir marketleri sıkı denetime aldı. Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi Ekipleri, şehir genelindeki birçok yerel ve zincir markette satılan ürünleri denetledi. Ekipler, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri başta olmak üzere çocukların tükettiği atıştırmalıkların, son tüketim tarihleri, raf ömürleri ve kasa-etiket fiyat farklılıkları ve hijyenik koşullar gibi çeşitli konularda denetimler gerçekleştirdi. Gıda Denetim Birimi Ekipleri, denetlenen konularda eksik ya da hatalı davranan işletmelere zabıt tutup gerekli cezai müeyyide uyguladı. Belediye Başkanı Emin Ersoy, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla fahiş fiyatlarla mücadele konusunda kararlı olduklarını belirtti.

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