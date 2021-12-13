Hayali ihracatla 750 milyon liralık vurgunun detayları belli oldu

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda “hayali ihracat” yapan E.Ç. liderliğindeki çete çökertildi. Şebekenin üyeleri arasında KHK’dan işlem görmüş emniyet müdürü M.Y. ile emekli gümrük memuru E.Ş.’nin de olduğu belirlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, 23 şüpheli ise aranıyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep, Bilecik ve İzmir’de bu sabah düzenlediği "hayali ihracat" operasyonunun detayları ortaya çıktı.

Altısı bilirkişi, 2’si müfettiş raporu olmak üzere düzenlenen 8 farklı raporun ardından başlatılan operasyonda 51 şüpheliden çete lideri E.Ç’nin yanısıra, Kanun Hükmünde Kararname’den (KHK) işlem görmüş emniyet müdürü M.Y. ile emekli gümrük memuru E.Ş.’nin de aralarında olduğu 28 şüpheli yakalandı. Yakalanan 28 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürerken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma, adı açıklanmayan bir ihbarcının yapmış olduğu suç duyurusu üzerine başlatıldı. Türkiye’den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova’ya yapılan tekstil ihracatında fatura üzerinden büyük bir usulsüzlük ve vurgun tespit edildi. E.Ç. öncülüğündeki hayali ihracat çetesinin, Türkiye’den 5 firmanın mal göndermiş gibi gösterdiği, ancak yalnızca 1 firmanın tekstil ürünü ihraç ettiği belirlendi. Şebekenin kontrolündeki diğer 4 firmanın ise hayali faturalarla devleti güncel kur üzerinden 750 milyon lira dolandırdıkları anlaşıldı.

Yapılan uzun süreli teknik takipler sonucu söz konusu ülkelere gerçekleştirilen ihracatlarda yurtiçine gösterilen fatura bedellerinin yurtdışına gönderilen fatura bedellerine oranla çok yüksek olduğu Mali Polis tarafından tek tek belirlendi.

Evrak üzerinde yüksek bedelli ihracat yapmış gibi gösteren ve devletten usulsüz şekilde yaklaşık 750 milyon Türk Lirası vergi iadesi aldığı tespit edilen şebekeye yönelik soruşturmanın ilerleyen günlerde genişleyebileceği öğrenildi.

Öte yandan, yakalanan çete lideri E.Ç., KHK’dan işlem görmüş emniyet müdürü M.Y. ile emekli gümrük memuru E.Ş.’nin de aralarında olduğu 28 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Şebeke üyesi firari 23 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı.