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Hayırsızada’da karaya oturan tekne, bot ile kurtarıldı

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İstanbul Hayırsız Ada mevki’inde karaya oturan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu bir tekne, can kurtarma botu ile çekilerek karaya yanaştırıldı.

Hayırsızada’da karaya oturan tekne, bot ile kurtarıldı
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İstanbul Hayırsız Ada mevki’inde karaya oturan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu bir tekne, can kurtarma botu ile çekilerek karaya yanaştırıldı.

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Hayırsızada mevki’inde karaya oturan bir teknede bulunan iki kişi teknede mahsur kaldı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Karaya oturan tekne, bot ile müdahale edilerek karaya çekildi. Teknenin Marmara Balıkçı Barınağı’na emniyetle yanaştırılmasıyla teknede mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

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