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Hayrabolu yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

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Tekirdağ Hayrabolu yolu üzerinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hayrabolu yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
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Tekirdağ Hayrabolu yolu üzerinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolu üzerinde meydana geldi. Malkara istikametine seyir halinde olan 59 LY 520 plakalı otomobil sürücüsü Feridun D. Yağan yağmurdan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

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Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralıya kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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