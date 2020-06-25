Hayvan barınağındaki kulübe ve kafesler böyle uçtu

Esenyurt’ta önceki gün meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına, bir hayvan barınağındaki kulübe ve kafeslerin uçurdu. Kafes ve barınakların fırtınanın etkisiyle uçtuğu anlar kameralara yansıdı.
Yaşanan afet sırasında barınakta yaşananları anlatan Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, “Burada afet olarak tabir edebilecek bir fırtına koptu. Köpek kafeslerimiz kedi evlerimiz havaya uçtu. Dış kapımız zarar gördü. Çevredeki birkaç fabrikanın çatısı da bahçemize düştü. Burada herhangi bir canlıya zarar gelmemesi tek tesellimizdir” dedi.
Öte yandan belediye ekipleri tarafından yaşanan fırtına sonrasında barınakta zarar gören kısımların tamir edilmesine başlandı.