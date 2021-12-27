banner4556

Hayvan damında kaçak alkol üretimine polis baskını

banner4336

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, KOM Grup Amirliği ekipleri, kaçak alkol üretimine göz açtırmıyor. Ekipler, yılbaşı öncesi hayvan damında kaçak alkol üretilen hayvan çiftliğine operasyon düzenledi.

Hayvan damında kaçak alkol üretimine polis baskını

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, KOM Grup Amirliği ekipleri, kaçak alkol üretimine göz açtırmıyor. Ekipler, yılbaşı öncesi hayvan damında kaçak alkol üretilen hayvan çiftliğine operasyon düzenledi.

banner4575

Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri, şüpheli şahsa ait hayvan damına operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet bakır borulu soğutma haznesi, 4 litre etil alkol, 1 adet kapağında bakır boruların takılabilmesi için aparat bulunan düdüklü tencere, 2 adet şişe içerisinde anason yağı, 1 adet şişe içerisinde alkole renk verecek boyar madde, 1 adet şişe içerisinde whskey kiti, 1 adet şişe içerisinde alkol kiti, 1 adet şişe içerisinde gliserin, 1 adet şişe içerisinde cin kiti, 1 adet şişe içerisinde jacky aroma kiti, 1 adet alkolmetre, 1 adet binometre, 1 adet sıvı termometresi, 1 adet refraktemetre ve 1 adet plastik ölçü kabı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
CarrefourSA doğru fiyat politikasıyla yüzde 30’a...
CarrefourSA doğru fiyat politikasıyla yüzde 30’a...
  1. EKONOMİ

banner4558

banner3841

banner4578

banner4321