Hayvanlara yönelik cinsel içerikli söylemler paylaşan şahsa gözaltı

Sosyal medya hesabı üzerinden hayvanlara yönelik cinsel içerikli söylemlerin yer aldığı bir paylaşımda bulunan şahıs,Büro Amirliği ekipleri tarafından evinde yakalandı. Şahıs, kendisinin sihirbaz olduğunu ve paylaşımı ironi yapmak adına gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bugün sosyal medya hesabı üzerinden hayvanlara yönelik cinsel içerikli söylemlerin yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu tespit edilen Cem A.’yı (37) evinde gözaltına aldı. Adreste bulunan köpek muhafaza altına alınarak, Çekmeköy Hayvan Barınağı’na teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs, kendisinin sihirbaz olduğunu ve paylaşımı ironi yapmak adına gerçekleştirdiğini savundu. Şahsa 947 TL idari para cezası uygulandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 23:41