banner3088

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı savcılıkça, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı savcılıkça, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı savcılıkça, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı savcılıkça, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine...
  1. ASAYİŞ

banner3205

banner3196

banner3551

banner3211