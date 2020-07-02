banner3088

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle hakimliğe çıkarılan şüpheli Mehmet Fatih K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Muammer K. ise adli kontrol şartı ile ser

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle hakimliğe çıkarılan şüpheli Mehmet Fatih K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Muammer K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle hakimliğe çıkarılan şüpheli Mehmet Fatih K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Muammer K. ise adli kontrol şartı ile ser
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle hakimliğe çıkarılan şüpheli Mehmet Fatih K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Muammer K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Best Van Tur filosunu arttırarak yurtdışında da...
Best Van Tur filosunu arttırarak yurtdışında da...
  1. EKONOMİ

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197