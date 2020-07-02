Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle hakimliğe çıkarılan şüpheli Mehmet Fatih K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Muammer K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle hakimliğe çıkarılan şüpheli Mehmet Fatih K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Muammer K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.