HDP Esenyurt ilçe başkanı ‘örgüt üyeliğinden’ tutuklandı

Esenyurt’ta gözaltına alınan HDP ilçe başkanı Ercan Sağlam, ‘örgüt üyeliği’ suçundan tutuklanırken, aynı suçtan hakimliğe sevk edilen ilçe yöneticisi Dilan Kılıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin tutuklanmaları talep edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişlerdi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişlerdi.Hakimliğe çıkarılan şüpheli Ercan Sağlam ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanırken, ilçe yöneticisi Dilan Kılıç aynı suçtan yurtdışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.