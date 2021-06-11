HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen operasyona ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘terör örgütü üyeliği’ suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandır

banner4243

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen operasyona ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘terör örgütü üyeliği’ suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen operasyona ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘terör örgütü üyeliği’ suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandır
banner3909
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen operasyona ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam’ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘terör örgütü üyeliği’ suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şebnem hemşirenin sır ölümü: Pansiyonun 3. katından...
Şebnem hemşirenin sır ölümü: Pansiyonun 3. katından...
  1. GENEL

banner3974

banner3552

banner4322

banner3841