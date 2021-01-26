HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları yeniden gözaltında

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç’ın, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlaması ile polis ekiplerince gözaltına alındıkları belirtildi.
Önceki gün gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadelerinin ardından salıverilen Erdal Sağlam ve Dilan Kılıç, “bölücü terör örgütü” üyeliği suçlamasıyla bu akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi.
Savcılık kararı doğrultusunda gözaltına alınan Kılıç ve Sağlam’ın evlerinde arama yapıldığı da aktarıldı.HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanlarının İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.