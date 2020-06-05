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HDP'li isimler gözaltına alındı!

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Milletvekilliği düşürülen HDP’li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven gözaltına alındı.

HDP'li isimler gözaltına alındı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, HDP'li Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından HDP'li Farisoğulları ve Güven'in vekillikleri düşürüldü. Vekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından Musa Farisoğulları Ankara'ya giderken Diyarbakır çıkışında, Leyla Güven ise evinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan HDP'li Farisoğulları ile Güven işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

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