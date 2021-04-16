Hemşireye saldıran şahıs tavan arasında yakalandı

Gaziosmanpaşa’da özel bir tıp merkezinde hemşire Süleyman Gül’e saldırdıktan sonra kayıplara karışan Taşkın T., abisinin evinde bulunan tavan arasında polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Taşkın T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tavan arasında yakalandıPolis ekipleri yaklaşık 2 aydan beri firari olan Taşkın T.’nin, abisinin Gaziosmanpaşa’daki evine geldiğini tespit etti. Eve baskın düzenleyen Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Taşkın T.’yi evin tavan arasında saklanırken buldu. Emniyetteki işlemlerin tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Taşkın T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.