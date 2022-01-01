banner4556

Herkes eğlenirken onlar huzur ve güvenlik için çalıştı

banner4336

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şehrin eğlence merkezlerinden biri olan Kartepe ilçesinde yılbaşı denetimleri gerçekleştirdi.

Herkes eğlenirken onlar huzur ve güvenlik için çalıştı
banner4583

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şehrin eğlence merkezlerinden biri olan Kartepe ilçesinde yılbaşı denetimleri gerçekleştirdi.

banner4575

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Asayiş Bölüğü, şehrin eğlence merkezlerinden biri olan Kartepe ilçesinde yılbaşı denetimleri gerçekleştirdi. Şehrin huzuru ve güvenliği için sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştiren ekipler, yeni yıl kutlamalarının coşkuyla yaşandığı saatlerde olumsuz durumlar yaşanmaması için yoğun çaba sarf etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kadıköy’de alkol alan iki grup arasında ‘yan...
Kadıköy’de alkol alan iki grup arasında ‘yan...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349