Heybeliada açıklarında tekne alabora oldu

İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü. Heybeliada açıklarında Deniz Taksi 25 adlı tekne alabora oldu. Teknedeki mürettebatla birlikte 27 yolcu Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi tarafından kurtarıldı. Yolculardan 11’i hastaneye kaldırıldı.

Adalar Kaymakamlığı kazanın saat 00.50 sırasında yaşandığını açıkladı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olan teknedeki yolcu ve mürettebatların Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan yolculardan 11’inin hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.