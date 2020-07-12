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Heybeliada’da orman yangını

İSTANBUL HEYBELİADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİRKEN TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ'NİN DE YANGIN BÖLGESİNE GEÇECEĞİ BİLDİRİLDİ.

Heybeliada’da orman yangını

İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yangın bölgesine geçeceği bildirildi.

İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 40 personelin daha sevk edildiği aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yangın bölgesine geçeceği belirtildi.

Öte yandan yangın Anadolu Yakası Bostancı sahilinden de görülüyor.

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