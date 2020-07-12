Heybeliada’da orman yangını

İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yangın bölgesine geçeceği bildirildi.

İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 40 personelin daha sevk edildiği aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yangın bölgesine geçeceği belirtildi.

Öte yandan yangın Anadolu Yakası Bostancı sahilinden de görülüyor.