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Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan ve tahliye edilen şüpheli hakkında “kasten orman yakma” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan ve tahliye edilen şüpheli hakkında “kasten orman yakma” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan ve tahliye edilen şüpheli hakkında “kasten orman yakma” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.
Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan ve tahliye edilen şüpheli hakkında “kasten orman yakma” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.
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