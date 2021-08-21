Heybeliada’da vatandaşların tahliye anı kamerada

Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında, bölgedeki 230 vatandaşın botlara bindirilerek güvenli bölgelere taşındığı anlar kameraya yansıdı.

Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botlar aracılığıyla, Çam Limanı mevkiinde bulunan 230 vatandaş tahliye edilerek güvenli bölgelere taşınırken, o onlar kameraya yansıdı.